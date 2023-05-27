Генштаб пише, що РФ атакує передмістя Костянтинівки. Про бої в Бахмуті не повідомили: карта

Російські окупанти атакують передмістя Костянтинівки, про бої у Бахмуті військові не повідомляють. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося 25 бойових зіткнень із противником. У районі Куп'янська росіяни безуспішно атакували у бік Масютівки, аби покращити тактичне становище.

У напрямку Лимана ворог намагався наступати біля Білогорівки, ЗСУ відбилися.

Біля Бахмута загарбники наступали на Предтечине (передмістя Костянтинівки, траса на Бахмут), успіху не мали. Про бої в самому Бахмуті не повідомляється, проте РФ продовжує обстрілювати місто.

Поблизу Донецька окупанти безуспішно наступали на Первомайське. Сили оборони відбили численні атаки у районі Мар'їнки.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також було знищено п'ять розвідувальних безпілотників "Орлан-10" та два Zala.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на бойових позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі.

У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.

Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.

поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута. 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.