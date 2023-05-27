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Генштаб пише, що РФ атакує передмістя Костянтинівки. Про бої в Бахмуті не повідомили: карта

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 07:27
Генштаб пише, що РФ атакує передмістя Костянтинівки. Про бої в Бахмуті не повідомили: карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують передмістя Костянтинівки, про бої у Бахмуті військові не повідомляють. Про це стало відомо зі зведення Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося 25 бойових зіткнень із противником. У районі Куп'янська росіяни безуспішно атакували у бік Масютівки, аби покращити тактичне становище.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

У напрямку Лимана ворог намагався наступати біля Білогорівки, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Біля Бахмута загарбники наступали на Предтечине (передмістя Костянтинівки, траса на Бахмут), успіху не мали. Про бої в самому Бахмуті не повідомляється, проте РФ продовжує обстрілювати місто.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька окупанти безуспішно наступали на Первомайське. Сили оборони відбили численні атаки у районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також було знищено п'ять розвідувальних безпілотників "Орлан-10" та два Zala.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, три райони зосередження озброєння та техніки, два склади боєприпасів, два артилерійські підрозділи на бойових позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще дві важливі цілі.

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Дмитро Гриниченко
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