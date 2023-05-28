В ВСУ объяснили, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба: Боев минимум, но ведется огонь

В Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в течение последних нескольких дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ. Об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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На вопрос о том, означают ли эти сводки, что боевые действия в самом Бахмуте уже завершены, Череватый сказал, что "они сведены к минимуму" – за текущие сутки на этом направлении было только одно боестолкновение.

"Правда, враг продолжает наносить огневые удары. 250 раз он ствольной и реактивной артиллерией бил по нашим позициям. Мы тоже отвечали врагу огнем, в результате чего были убиты 80 оккупантов, 99 получили ранения, один взят в плен", – сообщил Череватый.

Также, по его словам, были подбиты две самоходные минометно-артиллерийские установки "Нона", одна установка "Гвоздика", одна станция радиоэлектронной борьбы и один полевой склад с боеприпасами.

"Мы наблюдаем у врага ротационные процессы, в том числе и преступной организации Вагнера. Для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары", – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что на данный момент не было новых продвижений ВСУ по флангам, потому что идет "другая боевая работа", которая поможет в предстоящем продвижении Сил обороны.

О боях в Бахмуте не сообщалось ни во вчерашней, ни в сегодняшней сводках Генштаба ВСУ, однако есть данные о Бахмутском направлении.

Вчера Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага — захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.

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