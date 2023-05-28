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У ЗСУ пояснили, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу: Боїв мінімум, але ведеться вогонь

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 16:02
У ЗСУ пояснили, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу: Боїв мінімум, але ведеться вогонь - Фото
Бахмут (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

У Бахмуті бойові дії наразі зведені до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ. Про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На запитання про те, чи означають ці зведення, що бойові дії в самому Бахмуті вже завершені, Череватий сказав, що "вони зведені до мінімуму" – за поточну добу на цьому напрямку було тільки одне боєзіткнення.

"Щоправда, ворог продовжує завдавати вогневих ударів. 250 разів він ствольною і реактивною артилерією бив по наших позиціях. Ми також відповідали ворогу вогнем, в результаті чого було вбито 80 окупантів, 99 зазнали поранень, один взятий в полон", – повідомив Череватий.

Також, за його словами, було підбито дві самохідні мінометно-артилерійські установки "Нона", одну установку "Гвоздика", одну станцію радіоелектронної боротьби і один польовий склад з боєприпасами.

"Ми спостерігаємо у ворога ротаційні процеси, зокрема і злочинної організації Вагнера. Для нас це не є причиною, щоб не наносити по них удари", – сказав речник ЗСУ.

Він зазначив, що наразі не було нових просувань ЗСУ по флангах, тому що йде "інша бойова робота", яка допоможе в майбутньому просуванні Сил оборони.

  • Про бої у Бахмуті не повідомлялось ані у вчорашньому, ані в сьогоднішньому зведеннях Генштабу ЗСУ, однак є дані про Бахмутський напрямок.
  • Вчора Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога — загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.

Читайте також: Мар'їнка. Росіяни намагались захопити взводні опорні пункти, втрат позицій ЗСУ немає

Оксана Житнюк
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війнабахмутСергій Череватий
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