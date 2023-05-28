Мар'їнка. Росіяни намагалися захопити взводні опорні пункти, втрат позицій ЗСУ немає

Росіяни продовжують намагатися наступати на Мар’їнському та Авдіївському напрямках, зокрема протягом минулої доби намагались захопити взводні опорні пункти, однак безуспішно і з втратами. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на Мар’їнському та Авдіївському напрямках росіяни вели наступальні дії групами, у них було завдання заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону. Найбільше штурмів було зафіксовано в Мар’їнці – всі вони були безуспішними.

"Втрат наших позицій немає. Наші захисники надійно утримують рубежі й відбили 14 атак ворога", – сказав Шершень.

За його словами, на Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати росіян вбитими та пораненими становили 124 окупанта, знищено три склади боєприпасів, не підлягають ремонту вісім одиниць техніки армії РФ.

На Запорізькому напрямку, за його словами, армія РФ продовжує вести активну оборону, зокрема в районах Новопавлівки і Оріхова.

"В очікуванні наступальних дій з боку ЗСУ основні зусилля ворог спрямовує на підтримку підрозділів у постійній бойовій готовності, продовжує фортифікаційне обладнання рубежів та позицій, встановлює мінно-вибухові загородження", – сказав речник ЗСУ.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що загалом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Від початку повномасштабної війни українські сили знищили близько 206 600 окупантів, 3797 танків, 7456 бойових бронемашин та тисячі одиниць іншої техніки армії РФ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.