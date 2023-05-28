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Марьинка. Россияне пытались захватить взводные опорные пункты, потерь позиций ВСУ нет

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 15:34
Марьинка. Россияне пытались захватить взводные опорные пункты, потерь позиций ВСУ нет - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб

Россияне продолжают пытаться наступать на Марьинском и Авдеевском направлениях, в частности за прошедшие сутки пытались захватить взводные опорные пункты, однако безуспешно и с потерями. Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, на Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вели наступательные действия группами, у них была задача завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона. Больше всего штурмов было зафиксировано в Марьинке – все они были безуспешными.

"Потерь наших позиций нет. Наши защитники надежно удерживают рубежи и отбили 14 атак врага", – сказал Шершень.

По его словам, на Таврическом направлении за прошедшие сутки потери россиян убитыми и ранеными составили 124 оккупанта, уничтожены три склада боеприпасов, не подлежат ремонту восемь единиц техники армии РФ.

На Запорожском направлении, по его словам, армия РФ продолжает вести активную оборону, в частности в районах Новопавловки и Орехова.

"В ожидании наступательных действий со стороны ВСУ основные усилия враг направляет на поддержку подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывные заграждения", – сказал спикер ВСУ.

  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что в общей сложности минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили 21 вражескую атаку.
  • С начала полномасштабной войны украинские силы уничтожили около 206 600 оккупантов, 3797 танков, 7456 боевых бронемашин и тысячи единиц другой техники армии РФ.
Оксана Житнюк
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войнаавдеевкаМарьинкатаврийское направление
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