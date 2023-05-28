Потери России: ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 11 артсистем и 10 единиц бронетехники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 российских оккупантов, 11 артиллерийских систем и 10 единиц бронетехники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 21 боевое столкновение с противником. Россияне атакуют в районе Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 206600 (+400),

— танков — 3797 (+3),

— боевых бронированных машин — 7456 (+7),

— артиллерийских систем — 3425 (+11),

— РСЗО — 574,

— средств ПВО — 329,

— самолетов — 313,

— вертолетов — 298,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2993 (+3),

— крылатых ракет — 1056,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6192 (+9),

— специальной техники — 451 (+2).

Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.

вела хронику происходящего. По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.

В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54-х.

Читайте также: Воздушные силы: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.