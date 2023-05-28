Потери России: ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 11 артсистем и 10 единиц бронетехники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 400 российских оккупантов, 11 артиллерийских систем и 10 единиц бронетехники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 21 боевое столкновение с противником. Россияне атакуют в районе Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 206600 (+400),
— танков — 3797 (+3),
— боевых бронированных машин — 7456 (+7),
— артиллерийских систем — 3425 (+11),
— РСЗО — 574,
— средств ПВО — 329,
— самолетов — 313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2993 (+3),
— крылатых ракет — 1056,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6192 (+9),
— специальной техники — 451 (+2).
- Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
- По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов.
- В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54-х.
Читайте также: Воздушные силы: Враг пытался "поздравить" с Днем Киева. Надо отблагодарить за наглую атаку
Комментарии