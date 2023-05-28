Втрати Росії: ЗСУ знищили 400 окупантів, 11 артсистем та 10 одиниць бронетехніки

Збройні Сили України знищили 400 російських окупантів, 11 артилерійських систем та 10 одиниць бронетехніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 21 бойове зіткнення з противником. Росіяни атакують у районі Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 206600 (+400),

- танків – 3797 (+3),

- бойових броньованих машин – 7456 (+7),

- артилерійських систем – 3425 (+11),

- РСЗВ – 574,

- засобів ППО – 329,

- літаків – 313,

- вертольотів – 298,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

- крилатих ракет – 1056,

- кораблів/катерів – 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9),

- спеціальної техніки – 451 (+2).

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.

Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54-х.

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