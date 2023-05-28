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Втрати Росії: ЗСУ знищили 400 окупантів, 11 артсистем та 10 одиниць бронетехніки

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 08:43
Втрати Росії: ЗСУ знищили 400 окупантів, 11 артсистем та 10 одиниць бронетехніки - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 400 російських окупантів, 11 артилерійських систем та 10 одиниць бронетехніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 21 бойове зіткнення з противником. Росіяни атакують у районі Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 206600 (+400),

- танків – 3797 (+3),

- бойових броньованих машин – 7456 (+7),

- артилерійських систем – 3425 (+11),

- РСЗВ – 574,

- засобів ППО – 329,

- літаків – 313,

- вертольотів – 298,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

- крилатих ракет – 1056,

- кораблів/катерів – 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9),

- спеціальної техніки – 451 (+2).

Втрати Росії: ЗСУ знищили 400 окупантів, 11 артсистем та 10 одиниць бронетехніки
  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.
  • Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54-х.

Читайте також: Повітряні сили: Ворог намагався привітати з Днем Києва. Треба віддячити за зухвалу атаку

Наталія Медведєва
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