Втрати Росії: ЗСУ знищили 400 окупантів, 11 артсистем та 10 одиниць бронетехніки
Збройні Сили України знищили 400 російських окупантів, 11 артилерійських систем та 10 одиниць бронетехніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 21 бойове зіткнення з противником. Росіяни атакують у районі Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 206600 (+400),
- танків – 3797 (+3),
- бойових броньованих машин – 7456 (+7),
- артилерійських систем – 3425 (+11),
- РСЗВ – 574,
- засобів ППО – 329,
- літаків – 313,
- вертольотів – 298,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
- крилатих ракет – 1056,
- кораблів/катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9),
- спеціальної техніки – 451 (+2).
- Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
- За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів.
- Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54-х.
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