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Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 06:41
Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти атакували дорогу на Часів Яр. Інформації щодо ситуації в Бахмуті в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ немає.

Як зазначається, 27 травня росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав.

Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

На Бахмутському напрямку минулої доби окупанти вели безуспішні наступальні дії на захід від Хромового (дорога на Часів Яр).

Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Північне та Першотравневе, успіху не мав.

Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

На Мар'їнському напрямі Сили оборони відбили 14 атак противника в районі міста Мар'їнка.

Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також три – по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

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Наталія Медведєва
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