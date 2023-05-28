Генштаб повідомив про атаки РФ дороги на Часів Яр, про Бахмут не інформує – карта

Минулої доби російські окупанти атакували дорогу на Часів Яр. Інформації щодо ситуації в Бахмуті в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ немає.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, 27 травня росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку минулої доби окупанти вели безуспішні наступальні дії на захід від Хромового (дорога на Часів Яр).

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Північне та Першотравневе, успіху не мав.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони відбили 14 атак противника в районі міста Мар'їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також три – по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.

27 травня повідомлялося, що під час контратак під Бахмутом Силам оборони вдалося просунутися ще на 350-400 м.

Читайте також: Бахмут зіграв велику роль у війні, Вагнер іде, але воювати вони не перестануть – Данілов

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.