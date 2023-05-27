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Бахмут відіграв велику роль у війні, Вагнер звідти йде, але воювати вони не припинять — Данілов

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 09:43
Бахмут відіграв велику роль у війні, Вагнер звідти йде, але воювати вони не припинять — Данілов - Фото
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що оборона Бахмута відіграла важливу роль у війні Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Бахмут є територією України, а тому вона має його захищати.

"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як Путін хотів з перших днів війни", — сказав Данілов.

Він зазначив, що Сили оборони контролюють "лише невелику частину міста".

"Ми це визнаємо. Але ви повинні мати на увазі, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні", — заявив секретар РНБО.

Чиновник підтвердив, що терористи групи Вагнера залишають Бахмут, проте підкреслив, що вони не припинять воювати проти України.

  • У Бахмуті окупанти здійснюють зачистку у захоплених районах.
  • Вдень 25 травня спікер Східного угруповання військ Череватий у коментарі LIGA.net поки не підтвердив виведення Вагнера з Бахмута.
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Читайте також: МО: Вагнер замінили кадровими військами під Бахмутом, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм

Дмитро Гриниченко
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війнаолексій даніловДонбасбахмутгрупа вагнера
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