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Бахмут сыграл большую роль в войне, Вагнер уходит, но воевать они не перестанут — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 09:43
Бахмут сыграл большую роль в войне, Вагнер уходит, но воевать они не перестанут — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оборона Бахмута сыграла важную роль в войне России против Украины. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Бахмут является территорией Украины, а поэтому она должна его защищать. 

"Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как Путин хотел с первых дней войны", — сказал Данилов.

Он отметил, что Силы обороны контролируют "лишь небольшую часть города". 

"Мы это признаем. Но вы должны иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подтвердил, что террористы группы Вагнера уходят из Бахмута, однако подчеркнул, что они не перестанут воевать против Украины. 

  • В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.
  • Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

Читайте также: МО: Вагнер заменили кадровыми войсками у Бахмута, под Купянском РФ пытается взять плацдарм

Дмитрий Гриниченко
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войнабахмутАлексей ДаниловДонбассгруппа вагнера
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