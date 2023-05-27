Бахмут сыграл большую роль в войне, Вагнер уходит, но воевать они не перестанут — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оборона Бахмута сыграла важную роль в войне России против Украины. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, Бахмут является территорией Украины, а поэтому она должна его защищать.

"Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как Путин хотел с первых дней войны", — сказал Данилов.

Он отметил, что Силы обороны контролируют "лишь небольшую часть города".

"Мы это признаем. Но вы должны иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подтвердил, что террористы группы Вагнера уходят из Бахмута, однако подчеркнул, что они не перестанут воевать против Украины.

В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.

Днем 25 мая спикер Восточной группировки войск Череватый в комментарии LIGA.net пока не подтвердил вывод Вагнера из Бахмута.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

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