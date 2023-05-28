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Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 06:41
Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В минувшие сутки российские оккупанты атаковали дорогу на Часов Яр. Информации о ситуации в Бахмуте в утренней сводке Генштаба ВСУ нет.

Как отмечается, 27 мая россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел.

Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

На Бахмутском направлении минувших суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Хромово (дорога на Часов Яр).

Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел.

Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника в районе города Марьинка.

Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

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Наталья Медведева
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