Генштаб сообщил об атаках РФ дороги на Часов Яр, о Бахмуте не информирует – карта

В минувшие сутки российские оккупанты атаковали дорогу на Часов Яр. Информации о ситуации в Бахмуте в утренней сводке Генштаба ВСУ нет.

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Как отмечается, 27 мая россияне продолжали сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от Масютовки, успеха не имел.

На Бахмутском направлении минувших суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Хромово (дорога на Часов Яр).

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 14 атак противника в районе города Марьинка.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

В Бахмуте оккупанты осуществляют зачистку в захваченных районах.

27 мая сообщалось, что в ходе контратак под Бахмутом Силам обороны удалось продвинуться еще на 350-400 м.

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