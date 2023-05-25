Бойцы 3 ОШБр набрали пленных под Бахмутом: видео

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады показали видео с россиянами, взятыми в плен под Бахмутом. Один из оккупантов рассказал, что его бросили на фронт в спортивном костюме.

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"Под Бахмут в спортивном костюме. Так оккупант Анатолий сначала попал на войну, а затем вследствие наступления Третьей штурмовой бригады – и в плен", – сообщают в 3 ОШБр.

Оккупант посоветовал другим не участвовать в войне против Украины и пожаловался на российское командование.

На видео пленные поблагодарили украинских защитников за то, что они остались в живых.

По данным Минобороны, в пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения террористов группы Вагнера регулярными армейскими отрядами, однако в городе пока остаются "вагнеровцы".

Сегодня Украина освободила из плена 106 бойцов Бахмутского направления: восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава.

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