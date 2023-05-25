Бійці 3 ОШБр набрали полонених під Бахмутом: відео

Бійці 3 окремої штурмової бригади показали відео з росіянами, взятими в полон під Бахмутом. Один з окупантів розповів, що його кинули на фронт у спортивному костюмі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Під Бахмут у спортивному костюмі. Так окупант Анатолій спочатку потрапив на війну, а згодом внаслідок наступу Третьої штурмової бригади – й у полон", – повідомляють у 3 ОШБр.

Окупант порадив іншим не брати участі у війні проти України та поскаржився на російське командування.

На відео полонені подякували українським захисникам за те, що вони залишились живими.

За даними Міноборони, у передмісті Бахмута російські окупанти замінили підрозділи терористів групи Вагнера регулярними армійськими загонами, однак у місті поки що залишаються "вагнерівці".

Сьогодні Україна звільнила з полону 106 бійців Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового й сержантського складу.

Дивіться також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.