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Бійці 3 ОШБр набрали полонених під Бахмутом: відео видео

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25.05.2023, 19:52
Фото - Telgram Білецького
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Бійці 3 окремої штурмової бригади показали відео з росіянами, взятими в полон під Бахмутом. Один з окупантів розповів, що його кинули на фронт у спортивному костюмі.

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"Під Бахмут у спортивному костюмі. Так окупант Анатолій спочатку потрапив на війну, а згодом внаслідок наступу Третьої штурмової бригади – й у полон", – повідомляють у 3 ОШБр.

Окупант порадив іншим не брати участі у війні проти України та поскаржився на російське командування.

На відео полонені подякували українським захисникам за те, що вони залишились живими.

Бійці 3 ОШБр набрали полонених під Бахмутом: відео
  • За даними Міноборони, у передмісті Бахмута російські окупанти замінили підрозділи терористів групи Вагнера регулярними армійськими загонами, однак у місті поки що залишаються "вагнерівці".
  • Сьогодні Україна звільнила з полону 106 бійців Бахмутського напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового й сержантського складу.

Дивіться також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Оксана Житнюк
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