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Відео боїв за "дорогу життя" до Бахмута. Бійці 3 ОШБр зайшли у траншею РФ і провели зачистку видео

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 23:57
Відео: 3 ОШБр
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Третя окрема штурмова бригада показала відео траншейних боїв за "дорогу життя" до Бахмута – шосе T0504, від Часового Яру через Хромове на Бахмут.

У бригаді зазначили, що "дорога життя" – остання асфальтована траса, якою можна доставити боєприпаси, провізію захисникам Бахмута, направити підсилення та евакуювати поранених і загиблих воїнів.

В ході бойового завдання штурмовики 3 ОШБр зайшли у ворожу траншею і за підтримки дронів під артилерійським вогнем окупантів здійснили зачистку, знищуючи окупантів на відстані кількох метрів.

В результаті успішної бойової операції було ліквідовано 30 окупантів. Бійці відкинули росіян від "дороги життя", унеможлививши утримання траси під вогневим контролем армії РФ.

  • Про бої у Бахмуті не повідомлялось ані у вчорашньому, ані в сьогоднішньому зведеннях Генштабу ЗСУ, однак є дані про Бахмутський напрямок.
  • Вчора речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.
  • Сьогодні Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.

Дивіться також: Бійці 3 ОШБр набрали полонених під Бахмутом: відео

Оксана Житнюк
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війнабахмутдорога життя3 ОШБр
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