Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил показали, как провели штурмовую операцию на Бахмутском направлении.

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"Под вражеский обстрел заходим на позиции противника. Так берем под контроль зеленку и выбиваем из нее врага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что видео снято на камеры GoPro бойцов 1-го штурмового батальона бригады.

На видеоматериале "лишь небольшой эпизод" одной из штурмовых операций под Бахмутом, пишут в бригаде.

21 мая 2023 года в Госпогранслужбе показали, как ее бойцы в Бахмуте ликвидируют штурмовые группы оккупантов.

Командующий Сухопутными силами сообщил, что посетил передовые части на Бахмутском направлении и спланировал с их командирами дальнейшие действия.

23 мая в Минобороны заявили, что интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась, бойцы Сил обороны еще немного продвинулись на флангах.

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