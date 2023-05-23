Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил показали, как провели штурмовую операцию на Бахмутском направлении.
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"Под вражеский обстрел заходим на позиции противника. Так берем под контроль зеленку и выбиваем из нее врага", – говорится в сообщении.
Отмечается, что видео снято на камеры GoPro бойцов 1-го штурмового батальона бригады.
На видеоматериале "лишь небольшой эпизод" одной из штурмовых операций под Бахмутом, пишут в бригаде.
- 21 мая 2023 года в Госпогранслужбе показали, как ее бойцы в Бахмуте ликвидируют штурмовые группы оккупантов.
- Командующий Сухопутными силами сообщил, что посетил передовые части на Бахмутском направлении и спланировал с их командирами дальнейшие действия.
- 23 мая в Минобороны заявили, что интенсивность боев на Бахмутском направлении снизилась, бойцы Сил обороны еще немного продвинулись на флангах.
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