Госпогранслужба показала на видео пример того, как ее бойцы в Бахмуте ликвидируют штурмовые группы оккупантов.
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"Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают "акцию минусования" окупантов", – написали в Госпогрансужбе.
На записи с камеры дрона аэроразведки видно, как россияне перед атакой концентрируются в полуразрушенном частном доме. Через некоторое время пограничники наносят по дому удар из минометов.
По данным ГПСУ, противник при этом ударе потерял целую штурмовую группу: семеро были ликвидированы, еще четыре стали непригодны к наступлению по состоянию здоровья.
- Хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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