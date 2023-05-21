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Увидеть Бахмут и умереть: аэроразведка и минометчики минусуют штурмовые группы РФ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 17:38
Фото - скриншот из видео
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Госпогранслужба показала на видео пример того, как ее бойцы в Бахмуте ликвидируют штурмовые группы оккупантов.  

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"Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают "акцию минусования" окупантов", – написали в Госпогрансужбе.

На записи с камеры дрона аэроразведки видно, как россияне перед атакой концентрируются в полуразрушенном частном доме. Через некоторое время пограничники наносят по дому удар из минометов. 

По данным ГПСУ, противник при этом ударе потерял целую штурмовую группу: семеро были ликвидированы, еще четыре стали непригодны к наступлению по состоянию здоровья. 

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Сергей Бережной
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госпогранслужбабахмутаэроразведка
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