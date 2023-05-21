Держприкордонслужба показала на відео приклад того, як її бійці у Бахмуті ліквідують штурмові групи окупантів.

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"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів", – написали у Держприкордонсужбі.

На записі з камери дрона аеророзвідки видно, як росіяни перед атакою концентруються у напівзруйнованому приватному будинку. Через деякий час прикордонники завдають по будинку удару з мінометів.

За даними ДПСУ, противник під час цього удару втратив цілу штурмову групу: сімох було ліквідовано, ще четверо стали непридатними до наступу за станом здоров'я.

Хоча Сили оборони контролюють зараз "незначну частину Бахмута", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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