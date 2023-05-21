Держприкордонслужба показала на відео приклад того, як її бійці у Бахмуті ліквідують штурмові групи окупантів.
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"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів", – написали у Держприкордонсужбі.
На записі з камери дрона аеророзвідки видно, як росіяни перед атакою концентруються у напівзруйнованому приватному будинку. Через деякий час прикордонники завдають по будинку удару з мінометів.
За даними ДПСУ, противник під час цього удару втратив цілу штурмову групу: сімох було ліквідовано, ще четверо стали непридатними до наступу за станом здоров'я.
- Хоча Сили оборони контролюють зараз "незначну частину Бахмута", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
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