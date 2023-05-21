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Побачити Бахмут і померти: аеророзвідка та мінометники мінусують штурмові групи РФ – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 17:38
Фото - скриншот із відео
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Держприкордонслужба показала на відео приклад того, як її бійці у Бахмуті ліквідують штурмові групи окупантів.

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"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів", – написали у Держприкордонсужбі.

На записі з камери дрона аеророзвідки видно, як росіяни перед атакою концентруються у напівзруйнованому приватному будинку. Через деякий час прикордонники завдають по будинку удару з мінометів.

За даними ДПСУ, противник під час цього удару втратив цілу штурмову групу: сімох було ліквідовано, ще четверо стали непридатними до наступу за станом здоров'я.

Також дивіться: "Як на парковці". 59 бригада знищила два російських танки один за одним – відео

Сергій Бережний
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держприкордонслужбааеророзвідкабахмут
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