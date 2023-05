"Признаки жизни являются исключением". NYT показала разрушенный россиянами Бахмут – видео

The New York Times обнародовала снятые с дрона кадры разрушенного российскими оккупантами Бахмута. Соответствующее видео появилось в Twitter американской газеты.

Журналисты отметили, что именно Бахмут стал эпицентром "самой продолжительной и кровавой битвы" в войне, которую Россия развязала против Украины.

NYT указала, что кадры были сделаны 19 мая 2023 года с помощью беспилотника. Дрон зафиксировал обожженные здания, разрушенные школы и покрытые воронками парки, где когда-то был мирный город.

"Бахмут уничтожен. Многие жизни и дома в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в большинстве своем превратились в пепел. В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением", – добавляет американская газета.

Bakhmut is where the longest and bloodiest bitva of Ukraine war raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT

May 22, 2023

19 мая 2023 года в Минобороны сообщили, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

22 мая в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.

