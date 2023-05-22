Генштаб: Продолжаются бои за Бахмут, оккупанты безуспешно наступают на Авдеевку – карта

Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий, враг продолжает вести наступательные действия. Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 22 мая.

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Отмечается, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта произошло 25 боестолкновений.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия, бои за город продолжаются.

Россияне нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского, от вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия на Новокалиново и Водяное, успеха не имел. В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского, а также осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжили отбивать атаки врага в районе Марьинки.

Авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов за минувшие сутки. Дважды украинская авиация била по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения вооружений и техники врага, три склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию оккупантов.

За сутки были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.

22 мая 2023 года в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-24, пытавшийся атаковать поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

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