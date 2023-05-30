Государственная пограничная служба обнародовала два видео с фронта, заявив об успешном уничтожении российских захватчиков на Бахмутском направлении и на левом берегу Днепра на юге Украины.

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На первом видео пограничники-минометчики "щедрым огнем предупреждают оккупантов", что "не надо лазить, где не надо", сообщили в ГПСУ.

"Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота с Бахмутского направления", – говорится в подписи к видео.

Второе видео – с левобережья Днепра. Беспилотник пограничников зафиксировал россиян, которые обустраивали позиции. Дождавшись вражеских грузовиков, подвезших строительные материалы, украинские защитники открыли огонь по целям и уничтожили их.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово.

С начала полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны уничтожили около 207440 россиян.

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