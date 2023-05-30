UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Щедрый" огонь по россиянам под Бахмутом и на левобережье Днепра: два видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 16:56
Видео: ГНСУ
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Государственная пограничная служба обнародовала два видео с фронта, заявив об успешном уничтожении российских захватчиков на Бахмутском направлении и на левом берегу Днепра на юге Украины.

На первом видео пограничники-минометчики "щедрым огнем предупреждают оккупантов", что "не надо лазить, где не надо", сообщили в ГПСУ.

"Очередная стайка захватчиков уже не вернется на родные болота с Бахмутского направления", – говорится в подписи к видео.

Второе видео – с левобережья Днепра. Беспилотник пограничников зафиксировал россиян, которые обустраивали позиции. Дождавшись вражеских грузовиков, подвезших строительные материалы, украинские защитники открыли огонь по целям и уничтожили их.

  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово.
  • С начала полномасштабной российско-украинской войны Силы обороны уничтожили около 207440 россиян.

Смотрите также: Бойцы 72 бригады ВСУ прямым ударом разнесли танк россиян из комплекса "Стугна-П" – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагпсубахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 