RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Щедрий" вогонь по росіянах під Бахмутом і на лівобережжі Дніпра: два відео з фронту видео

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 16:56
Відео: ДПСУ
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Державна прикордонна служба оприлюднила два відео з фронту, заявивши про успішне знищення російських загарбників на Бахмутському напрямку та на лівому березі Дніпра на півдні України.

На першому відео прикордонники-мінометники "щедрим вогнем попереджають окупантів", що "не треба лазити , де не треба", повідомили у ДПСУ.

"Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота з Бахмутського напрямку", – йдеться в підписі до відео.

Друге відео – з лівобережжя Дніпра. Безпілотник прикордонників зафіксував росіян, які саме облаштовували позиції. Дочекавшись ворожих вантажівок, що підвезли будівельні матеріали, українські захисники відкрили вогонь по цілях й знищили їх.

  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового. 
  • Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони знищили близько 207 440 росіян.

Дивіться також: Бійці 72 бригади ЗСУ прямим ударом рознесли танк росіян з комплексу "Стугна-П" — відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДПСУбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 