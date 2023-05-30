Державна прикордонна служба оприлюднила два відео з фронту, заявивши про успішне знищення російських загарбників на Бахмутському напрямку та на лівому березі Дніпра на півдні України.

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На першому відео прикордонники-мінометники "щедрим вогнем попереджають окупантів", що "не треба лазити , де не треба", повідомили у ДПСУ.

"Чергова зграйка загарбників уже не повернеться на рідні болота з Бахмутського напрямку", – йдеться в підписі до відео.

Друге відео – з лівобережжя Дніпра. Безпілотник прикордонників зафіксував росіян, які саме облаштовували позиції. Дочекавшись ворожих вантажівок, що підвезли будівельні матеріали, українські захисники відкрили вогонь по цілях й знищили їх.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти припинили наступати в районі Бахмута, проте активізували атаки поблизу Куп'янська та Сватового.

Від початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони знищили близько 207 440 росіян.

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