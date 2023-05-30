Втрати Росії. Знищено 410 окупантів, 51 ракету та 38 безпілотників за добу
Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 51 крилату ракету та 38 безпілотників за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ворог зосереджений на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області — за добу українські воїни відбили 27 атак армії Росії.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 207 440 (+410),
— танків — 3802 (+1),
— бойових броньованих машин — 7469 (+2),
— артилерійських систем — 3445 (+10),
— РСЗВ — 575,
— засобів ППО — 332 (+1),
— літаків — 313,
— вертольотів — 298,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3092 (+38),
— крилатих ракет — 1107 (+51),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6219 (+12),
— спеціальної техніки — 454 (+1).
- 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
- Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.
- Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.
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