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Втрати Росії. Знищено 410 окупантів, 51 ракету та 38 безпілотників за добу

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 08:14
Втрати Росії. Знищено 410 окупантів, 51 ракету та 38 безпілотників за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 410 російських окупантів, 51 крилату ракету та 38 безпілотників за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог зосереджений на спробах повністю окупувати Донецьку та Луганську області — за добу українські воїни відбили 27 атак армії Росії.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 207 440 (+410),

— танків — 3802 (+1),

— бойових броньованих машин — 7469 (+2),

— артилерійських систем — 3445 (+10),

— РСЗВ — 575,

— засобів ППО — 332 (+1),

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3092 (+38),

— крилатих ракет — 1107 (+51),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6219 (+12),

— спеціальної техніки — 454 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.
  • Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.
  • Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.

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Мілана Головань
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