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Потери России: Уничтожены 410 оккупантов, 51 ракета и 38 беспилотников за сутки

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 08:14
Потери России: Уничтожены 410 оккупантов, 51 ракета и 38 беспилотников за сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов, 51 крылатую ракету и 38 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что враг сосредоточен на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области — за сутки украинские воины отразили 27 атак армии России.

Общие потери врага во время большой войны составили:

— личного состава — 207 440 (+410),

— танков — 3802 (+1),

— боевых бронированных машин — 7469 (+2),

— артиллерийских систем — 3445 (+10),

— РСЗО — 575,

— средств ПВО —332 (+1),

— самолетов —313,

— вертолетов — 298,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),

— крылатых ракет — 1107 (+51),

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12),

— специальной техники — 454 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
  • Спикер ВСУ Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага – захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.
  • Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.

Читайте также: В Москве и Подмосковье раздаются взрывы. Прилетели какие-то беспилотники – фото, видео

Милана Головань
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