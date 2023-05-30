Потери России: Уничтожены 410 оккупантов, 51 ракета и 38 беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов, 51 крылатую ракету и 38 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг сосредоточен на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области — за сутки украинские воины отразили 27 атак армии России.
Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 207 440 (+410),
— танков — 3802 (+1),
— боевых бронированных машин — 7469 (+2),
— артиллерийских систем — 3445 (+10),
— РСЗО — 575,
— средств ПВО —332 (+1),
— самолетов —313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
— крылатых ракет — 1107 (+51),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12),
— специальной техники — 454 (+1).
- 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
- Спикер ВСУ Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага – захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.
- Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.
Читайте также: В Москве и Подмосковье раздаются взрывы. Прилетели какие-то беспилотники – фото, видео
Комментарии