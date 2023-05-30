Генштаб: Россия перестала наступать в районе Бахмута, начала штурмы около Сватово — карта

Российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг сосредоточен на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области — за сутки украинские воины отбили 27 атак армии России.

В районе Купянска россияне безуспешно атаковали около Масютовки и Крохмального. Также ВСУ отбились вблизи Новоселовкого и Стельмаховки Луганской области (район Сватово).

Генштаб отметил, что захватчики не наступали в районе Бахмута, однако вели ожесточенные обстрелы окрестных населенных пунктов.

В районе Донецка Силы обороны отбили 12 атак в районе Марьинки.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, уничтожено четыре беспилотника-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения вооружения и техники, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели.

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