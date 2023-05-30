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Генштаб: Россия перестала наступать в районе Бахмута, начала штурмы около Сватово — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 06:46
Генштаб: Россия перестала наступать в районе Бахмута, начала штурмы около Сватово — карта - Фото
Техника ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что враг сосредоточен на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области — за сутки украинские воины отбили 27 атак армии России.

В районе Купянска россияне безуспешно атаковали около Масютовки и Крохмального. Также ВСУ отбились вблизи Новоселовкого и Стельмаховки Луганской области (район Сватово). 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Генштаб отметил, что захватчики не наступали в районе Бахмута, однако вели ожесточенные обстрелы окрестных населенных пунктов. 

В районе Донецка Силы обороны отбили 12 атак в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, уничтожено четыре беспилотника-разведчика. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения вооружения и техники, склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели.
  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
    • Спикер ВСУ Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага – захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.
    • Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.

    Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр набрали пленных под Бахмутом: видео

    Дмитрий Гриниченко
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