Генштаб: Россия перестала наступать в районе Бахмута, начала штурмы около Сватово — карта
Российские оккупанты прекратили наступать в районе Бахмута, однако активизировали атаки вблизи Купянска и Сватово. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что враг сосредоточен на попытках полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области — за сутки украинские воины отбили 27 атак армии России.
В районе Купянска россияне безуспешно атаковали около Масютовки и Крохмального. Также ВСУ отбились вблизи Новоселовкого и Стельмаховки Луганской области (район Сватово).
Генштаб отметил, что захватчики не наступали в районе Бахмута, однако вели ожесточенные обстрелы окрестных населенных пунктов.
В районе Донецка Силы обороны отбили 12 атак в районе Марьинки.
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, уничтожено четыре беспилотника-разведчика.
- 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
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- Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.
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