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"Порошенко" знищив з повітря позашляховик російських окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 10:44
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА на фронт з другої спроби вразив на автодорозі позашляховик із російськими окупантами. Відео розміщено у Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

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Перший захід в ролику у спробі влаштувати лобове зіткнення був невдалим – проліт поряд з автомобілем, але захід дрона "з тилу" виявився ефективним.

Відео підльоту дрона з гумором, як це робить ця група, змонтовано зі вставками із ролика за жовтень 2015 року. У них на той час президент Петро Порошенко у Запоріжжі здійснює випробувальний політ на модернізованому винищувачі Су-27.

Читайте також: "Камікадзе" ЗСУ влетів у лобове скло росіянам – FPV-відео

"У наших дронів особливий порох у порохівницях", – підписали ролик в Escadrone.

"Тривожний" травень-2023 для киян перейшов в аналогічний червень: зенітники та інші бійці ППО збивали вночі другого числа ракети та дрони-камікадзе РФ у столиці.

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Євген Пилипенко
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петро порошенковійнаБПЛАдрондрон-камікадзеEscadrone
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