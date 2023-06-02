Дрон-камікадзе Escadrone волонтерської групи збирачів БПЛА на фронт з другої спроби вразив на автодорозі позашляховик із російськими окупантами. Відео розміщено у Telegram цього виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

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Перший захід в ролику у спробі влаштувати лобове зіткнення був невдалим – проліт поряд з автомобілем, але захід дрона "з тилу" виявився ефективним.

Відео підльоту дрона з гумором, як це робить ця група, змонтовано зі вставками із ролика за жовтень 2015 року. У них на той час президент Петро Порошенко у Запоріжжі здійснює випробувальний політ на модернізованому винищувачі Су-27.

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"У наших дронів особливий порох у порохівницях", – підписали ролик в Escadrone.

"Тривожний" травень-2023 для киян перейшов в аналогічний червень: зенітники та інші бійці ППО збивали вночі другого числа ракети та дрони-камікадзе РФ у столиці.

Наприкінці травня 2023 року бійці ЗСУ збили дрон-камікадзе РФ "Ланцет" із дробовика.

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