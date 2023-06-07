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Вот и он, но сейчас его там не будет: охота дронов 72-й бригады на оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 16:23
Фото - скриншот из видео
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72 ОМБр имени Черных Запорожцев показала на видео, как операторы дронов обнаруживают позиции оккупантов и уничтожают их точечными ударами. 

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В ролике показаны несколько эпизодов работы дронов, которые сбрасывают боеприпасы в вырытые российскими оккупантами окопы и индивидуальные укрытия. 

"Как только наши операторы БПЛА видят жизнь в окопах врага, они делают все, чтобы ее там больше не было!" – написали военные в комментарии к видео.

Смотрите также: Оккупант "взлетел" от успешной работы артиллерии ВСУ по группе россиян – видео

Сергей Бережной
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72 ОМБрвойнаБПЛАдроны
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