72 ОМБр имени Черных Запорожцев показала на видео, как операторы дронов обнаруживают позиции оккупантов и уничтожают их точечными ударами.

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В ролике показаны несколько эпизодов работы дронов, которые сбрасывают боеприпасы в вырытые российскими оккупантами окопы и индивидуальные укрытия.

"Как только наши операторы БПЛА видят жизнь в окопах врага, они делают все, чтобы ее там больше не было!" – написали военные в комментарии к видео.

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