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Бахмутское направление. Бойцы устроили оккупантам "минометное шоу" – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 13:27
Видео: ГНСУ
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Бойцы Госпогранслужбы и Вооруженных уничтожили вражескую группу, которая "гуляла" по украинской территории на Бахмутском направлении. Соответствующее видео распространило ГПСУ.

"Совместное минометное "шоу" ГПСУ и ВСУ: никто не жаловался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы нанесли удар по оккупантам из минометов калибра 82 мм и автоматических 40 мм гранатометов.

На видео солдаты РФ идут по дороге между полем и посадкой.

После этого оккупантов накрывает огонь украинских защитников.

В результате метких выстрелов были ликвидированы два российских солдата, двое получили ранения: "еле живые".

  • 7 июня 2023 командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский показал, как украинские бойцы 3 ОШБР наступают на флангах на Бахмутском направлении.
  • В 72-й бригаде выложили видео, как операторы дронов обнаруживают позиции оккупантов и уничтожают их точечными ударами.

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Артём Джерипа
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