Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады наступают на флангах на Бахмутском направлении.
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"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом", – говорится в сообщении.
На видео бойцы 3 ОШБР проводят штурмовые действия, ведется стрелковый бой.
Бойцы бригады перемещаются по окопам и "зеленке" среди деревьев и наступают на врага.
- 4 июня 2023 года Сырский сообщил, что ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.
- В июне 3 ОШБР показала видео штурма позиций российских оккупантов на Бахмутском направлении.
- В течение суток 6 июня россияне наступали в направлении Клещиевки на Бахмутском направлении.
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