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Сырский: Враг теряет позиции под Бахмутом. Видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 09:37
Видео: Александр Сырский
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады наступают на флангах на Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом", – говорится в сообщении.

На видео бойцы 3 ОШБР проводят штурмовые действия, ведется стрелковый бой.

Бойцы бригады перемещаются по окопам и "зеленке" среди деревьев и наступают на врага.

  • 4 июня 2023 года Сырский сообщил, что ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.
  • В июне 3 ОШБР показала видео штурма позиций российских оккупантов на Бахмутском направлении.
  • В течение суток 6 июня россияне наступали в направлении Клещиевки на Бахмутском направлении.

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Артём Джерипа
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