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Генштаб: За сутки более 30 боестолкновений, РФ наступает на трех направлениях – карта

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 07:33
Генштаб: За сутки более 30 боестолкновений, РФ наступает на трех направлениях – карта - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на попытке полной оккупации Донецкой и Луганской областей, сообщает Генеральный штаб ВСУ в новой сводке.
За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
На Лиманском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области.
Мапа deepstate
На Бахмутском направлении враг вел наступательные действия в направлении Клещиевки. Успеха не имел.
Мапа deepstate
На Марьинском направлении враг нанес 13 атак в районе города Марьинка. Силы обороны отразили все атаки.
Мапа deepstate
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, четыре удара по зенитно -ракетным комплексам россиян.
Также был уничтожен штурмовик Су-25 и четыре разведывательных беспилотника оккупантов.
Ракетные войска и артиллеристы поразили девять пунктов управления , четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага.
  • 6 июня 2023 года Генштаб сообщил, что оккупантам приходится привлекать студентов-медиков к работе в прифронтовых военных медучреждениях.

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Артём Джерипа
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