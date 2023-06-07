Генштаб: За сутки более 30 боестолкновений, РФ наступает на трех направлениях – карта

Российские оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на попытке полной оккупации Донецкой и Луганской областей, сообщает Генеральный штаб ВСУ в новой сводке

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За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные действия в направлении Клещиевки. Успеха не имел.

На Марьинском направлении враг нанес 13 атак в районе города Марьинка. Силы обороны отразили все атаки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, четыре удара по зенитно -ракетным комплексам россиян.

Также был уничтожен штурмовик Су-25 и четыре разведывательных беспилотника оккупантов.

Ракетные войска и артиллеристы поразили девять пунктов управления , четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага.

6 июня 2023 года Генштаб сообщил, что оккупантам приходится привлекать студентов-медиков к работе в прифронтовых военных медучреждениях.

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