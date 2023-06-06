РФ наступает на трех направлениях: везде потери, раненых приходится лечить студентам – ГШ

В течение суток Россия наступала на Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. Армия РФ несет потери – возникает дефицит медперсонала, поэтому оккупантов лечат студенты медицинских вузов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В течение суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Кременной, Белогоровки Луганской области и Берестового Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все 12 атак армии РФ в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.



"Российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. У врага по всем направлениям из-за большого количества раненых не хватает медицинского персонала", – сообщает Генштаб.

В сводке говорится, что россияне начали привлекать студентов из медицинских высших учебных заведений РФ для работы в прифронтовых военных медучреждениях разного типа.

В частности, в Токмак Запорожской области на 20-дневный срок прибыли студенты из вузов РФ для прохождения стажировки в боевых подразделениях.

3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны ликвидировали 211 150 россиян.

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