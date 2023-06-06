Росія наступає на трьох напрямках: скрізь втрати, поранених доводиться лікувати студентам – ГШ

Протягом доби Росія наступала на Бахмутському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Армія РФ зазнає втрат – виникає дефіцит медперсоналу, тому окупантів лікують студенти медичних вишів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Протягом доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Кремінної, Білогорівки Луганської області та Берестового Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 12 атак армії РФ у районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.



"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках через велику кількість поранених не вистачає медичного персоналу", – повідомляє Генштаб.

У зведенні йдеться, що росіяни почали залучати студентів із медичних вищих навчальних закладів РФ до роботи у прифронтових військових медустановах різного типу.

Зокрема, до Токмака Запорізької області на 20-денний термін прибули студенти з вишів РФ для проходження стажування в бойових підрозділах.

3 червня в інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували 211 150 росіян.

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