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Росія наступає на трьох напрямках: скрізь втрати, поранених доводиться лікувати студентам – ГШ

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06.06.2023, 19:37
Росія наступає на трьох напрямках: скрізь втрати, поранених доводиться лікувати студентам – ГШ - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Протягом доби Росія наступала на Бахмутському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Армія РФ зазнає втрат – виникає дефіцит медперсоналу, тому окупантів лікують студенти медичних вишів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Кремінної, Білогорівки Луганської області та Берестового Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі 12 атак армії РФ у районі міста Мар’їнка. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. У ворога на всіх напрямках через велику кількість поранених не вистачає медичного персоналу", – повідомляє Генштаб.

У зведенні йдеться, що росіяни почали залучати студентів із медичних вищих навчальних закладів РФ до роботи у прифронтових військових медустановах різного типу.

Зокрема, до Токмака Запорізької області на 20-денний термін прибули студенти з вишів РФ для проходження стажування в бойових підрозділах.

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Оксана Житнюк
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