В Міноборони опублікували ще одне відео щодо майбутнього контрнаступу Сил оборони. На тлі ажіотажу з цього приводу в соцмережах і великої кількості інформації про те, де будуть наступати ЗСУ, та чи вже розпочався цей наступ, заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, в якому йдеться про те, що наступ почнеться не в соцмережах.

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В Міноборони наголосили, що "плани люблять тишу".



Попереднє відео з натяком від Міноборони про контрнаступ з'явилось 4 червня:

5 червня Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.

У районі Бахмута ЗСУ зараз мають успіх: є просування на різних напрямках від 100 до 1700 метрів.

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