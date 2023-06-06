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"Наступ почнеться не в соцмережах": ще одне відео Міноборони про майбутній контрнаступ видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 18:00
Відео: Ганна Маляр
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В Міноборони опублікували ще одне відео щодо майбутнього контрнаступу Сил оборони. На тлі ажіотажу з цього приводу в соцмережах і великої кількості інформації про те, де будуть наступати ЗСУ, та чи вже розпочався цей наступ, заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, в якому йдеться про те, що наступ почнеться не в соцмережах.

В Міноборони наголосили, що "плани люблять тишу".

Попереднє відео з натяком від Міноборони про контрнаступ з'явилось 4 червня:

Читайте також: У Резнікова пояснили, навіщо РФ вкидає про "контрнаступ" і в чому небезпека для ЗСУ

Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярконтрнаступ
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