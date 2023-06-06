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"Наступление начнется не в соцсетях": еще одно видео Минобороны о будущем контрнаступлении видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 18:00
Видео: Анна Маляр
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В Минобороны опубликовали еще одно видео о предстоящем контрнаступлении Сил обороны. На фоне ажиотажа по этому поводу в соцсетях и большого количества информации о том, где будут наступать ВСУ, и началось ли уже это наступление, заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, в котором говорится, что наступление начнется не в соцсетях.

В Минобороны подчеркнули, что "планы любят тишину".

Предыдущее видео с намеком от Минобороны о контрнаступлении появилось 4 июня:

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Оксана Житнюк
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