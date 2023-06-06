В Минобороны опубликовали еще одно видео о предстоящем контрнаступлении Сил обороны. На фоне ажиотажа по этому поводу в соцсетях и большого количества информации о том, где будут наступать ВСУ, и началось ли уже это наступление, заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала видео, в котором говорится, что наступление начнется не в соцсетях.

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В Минобороны подчеркнули, что "планы любят тишину".



Предыдущее видео с намеком от Минобороны о контрнаступлении появилось 4 июня:

5 июня заместитель министра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.

В районе Бахмута у ВСУ сейчас есть успех: есть продвижение по разным направлениям от 100 до 1700 метров.

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