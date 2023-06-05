У Резникова объяснили, зачем РФ вбрасывает о "контрнаступлении" и в чем опасность для ВСУ

Информация об уже якобы начавшемся контрнаступлении Сил обороны и преждевременная "эйфория" по этому поводу среди украинцев могут навредить ВСУ. Об этом заявил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, призвав доверять только официальным источникам.

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Он отметил, что в последнее время в российских медиа начались "вбросы", что ВСУ где-то якобы наступают, "что-то якобы временно освобождают", а потом якобы несут "космические потери" и отступают.

"Цель очевидная – подорвать веру в успех, создать нервозность", – отметил Копытько.

Он подчеркнул, что наиболее проблемной точкой для Кремля становится Бахмут, и любые неуспехи там будут "информационно очень травматичны". Сейчас происходит перебрасывание вины, "в чем пока преуспевает Пригожин", считает советник Алексея Резникова.

Имитация "отражения контрнаступления", по его словам, нужна РФ еще и для "замыливания" темы Бахмута.

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Он призвал украинцев до официальных сообщений Генштаба ВСУ не разгонять информацию "о том, что наши что-то освободили", – даже если это "признал" враг на своих ресурсах.

Копытько объяснил, что российское командование неохотно докладывает начальству о неуспехах, поэтому задержка сообщений о потере того или иного рубежа может составлять несколько дней. За это время российское командование пытается решить проблему ограниченными ресурсами, но если будет огласка, РФ может подтянуть дополнительные ресурсы.

"Если начинается волна эйфории, это может привлечь ненужное внимание и притянуть дополнительные силы противнику. После освобождения какого-то н.п. в нем надо закрепиться. Это драгоценное время наши воины могут выиграть при условии тишины. Активно радуясь, вы не помогаете украинской армии, но можете помочь российской", – отметил Копытько.

Сегодня замминистра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом.

В районе Бахмута ВСУ сейчас имеют успех: есть продвижение на разных направлениях от 100 до 1700 метров.

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