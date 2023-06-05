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ВСУ заявили о фейках про "наступление". Ранее россияне писали, что Украина начала атаку

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 09:13
ВСУ заявили о фейках про
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Вооруженных Силах Украины заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные заявляют, что противник активизировал свои информационно-психологические операции — российские пропагандисты планируют усилить распространение сообщений о действиях ВСУ. 

Отмечается, что для деморализации и дезинформации украинцев враг будет распространять фейки о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинских воинов. 

"Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", — сказано в сообщении.

В заявлении подчеркнули, что достоверную информацию стоит черпать только из официальных источников. 

Ранее российские пропагандисты начали массово распространять сообщения о том, что ВСУ якобы "начали наступление".

Дмитрий Гриниченко
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