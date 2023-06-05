ВСУ заявили о фейках про "наступление". Ранее россияне писали, что Украина начала атаку
В Вооруженных Силах Украины заявили, что россияне активизировали распространение фейков о якобы "наступлении" Сил обороны. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.
Военные заявляют, что противник активизировал свои информационно-психологические операции — российские пропагандисты планируют усилить распространение сообщений о действиях ВСУ.
Отмечается, что для деморализации и дезинформации украинцев враг будет распространять фейки о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинских воинов.
"Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", — сказано в сообщении.
В заявлении подчеркнули, что достоверную информацию стоит черпать только из официальных источников.
Ранее российские пропагандисты начали массово распространять сообщения о том, что ВСУ якобы "начали наступление".
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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