ЗСУ заявили про фейки щодо "наступу". Раніше росіяни писали, що Україна розпочала атаку
У Збройних Силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони. Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Військові заявляють, що противник активізував свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.
Зазначається, що для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.
"Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", — сказано в повідомленні.
У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто брати лише з офіційних джерел.
Раніше російські пропагандисти почали масово поширювати повідомлення про те, що ЗСУ нібито "почали наступ".
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
Читайте також: Україна під час наступу поверне важливу частину території – радник Байдена
Коментарі