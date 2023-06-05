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ЗСУ заявили про фейки щодо "наступу". Раніше росіяни писали, що Україна розпочала атаку

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05.06.2023, 09:13
ЗСУ заявили про фейки щодо
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Збройних Силах України заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони. Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військові заявляють, що противник активізував свої інформаційно-психологічні операції — російські пропагандисти планують посилити поширення повідомлень про дії ЗСУ.

Зазначається, що для деморалізації та дезінформації українців ворог поширюватиме фейки про контрнаступ, його напрямки та втрати українських воїнів.

"Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлено старі відео та фото, які показують підбиту техніку загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", — сказано в повідомленні.

У заяві наголосили, що достовірну інформацію варто брати лише з офіційних джерел.

Раніше російські пропагандисти почали масово поширювати повідомлення про те, що ЗСУ нібито "почали наступ".

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Дмитро Гриниченко
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