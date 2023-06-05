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ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 17:11
ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Силы обороны переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022-го. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", – отметила Маляр.

В частности, по ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там Силы обороны двигаются "достаточно широким фронтом", имеют успех и занимают определенные высоты. На этом направлении россияне сейчас в обороне и хотят удержать позиции.

Также РФ обороняется на юге, продолжаются бои местного значения.

"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – добавила Маляр.

Смотрите также: "Объявления о начале не будет". Минобороны показало видео с намеком на контрнаступление

Оксана Житнюк
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войнабахмутАнна Малярконтрнаступление
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