ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях – Минобороны

Силы обороны переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022-го. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", – отметила Маляр.

В частности, по ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там Силы обороны двигаются "достаточно широким фронтом", имеют успех и занимают определенные высоты. На этом направлении россияне сейчас в обороне и хотят удержать позиции.

Также РФ обороняется на юге, продолжаются бои местного значения.

"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – добавила Маляр.

В интервью WSJ президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что ВСУ получили не все вооружение, на которое надеялись – ждать еще месяцы нельзя".

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление Украины будет "очень мощным" и может привести к успеху.

Генерал США Милли заявил, что ВСУ "очень хорошо подготовлены" к контрнаступлению, но о прогнозах говорить рано.

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