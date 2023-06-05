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Генерал Милли: ВСУ очень хорошо подготовлены к контрнаступлению. О прогнозах говорить рано

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 16:51
Генерал Милли: ВСУ очень хорошо подготовлены к контрнаступлению. О прогнозах говорить рано - Фото
Марк Милли (фото - EPA)

Украина "очень хорошо подготовлена" к контрнаступлению, но о том, какими будут его результаты, говорить слишком рано. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью CNN.

 "Они участвуют в войне, которая представляет собой экзистенциальную угрозу самому выживанию Украины и имеет большое значение для остального мира – для Европы, действительно для США, но также и для всего мира", – заявил Милли.

Его спросили, могут ли обстрелы в Белгородской области и атаки беспилотников в Москве привести к эскалации, на что Милли ответил, что риск эскалации существует всегда, и США "очень и очень внимательно" за этим наблюдают.

Смотрите также: "Объявления о начале не будет". Минобороны показало видео с намеком на контрнаступление

Оксана Житнюк
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войнаМарк Милликонтрнаступление
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