Генерал Милли: ВСУ очень хорошо подготовлены к контрнаступлению. О прогнозах говорить рано

Украина "очень хорошо подготовлена" к контрнаступлению, но о том, какими будут его результаты, говорить слишком рано. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они участвуют в войне, которая представляет собой экзистенциальную угрозу самому выживанию Украины и имеет большое значение для остального мира – для Европы, действительно для США, но также и для всего мира", – заявил Милли.

Его спросили, могут ли обстрелы в Белгородской области и атаки беспилотников в Москве привести к эскалации, на что Милли ответил, что риск эскалации существует всегда, и США "очень и очень внимательно" за этим наблюдают.

В интервью WSJ президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что ВСУ получили не все вооружение, на которое надеялись – ждать еще месяцы нельзя".

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление Украины будет "очень мощным" и может привести к успеху.

Смотрите также: "Объявления о начале не будет". Минобороны показало видео с намеком на контрнаступление

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.