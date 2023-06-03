UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-глава ЦРУ прогнозирует "очень впечатляющее" контрнаступление ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 20:17
Экс-глава ЦРУ прогнозирует
Дэвид Петреус (скриншот из видео CNN)

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление Украины будет "очень впечатляющим" и может привести к успеху. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, передает The Guardian.

 
"Я думаю, что это контрнаступление будет очень впечатляющим. Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, другими словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции", – сказал Петреус.

Он предположил, что Силы обороны будут работать слаженно и комплексно, выполняя разные задачи, включая разминирование, прорывы, противовоздушную оборону для защиты войск от вражеской авиации, применяя средства радиоэлектронной борьбы, налаживая логистику и работая при поддержке артиллерии и минометов.

  • В интервью WSJ президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Читайте также: У Резникова считают баллистику последним стратегическим средством РФ. Наступлению ВСУ быть

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДэвид Петреусконтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 