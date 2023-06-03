Экс-глава ЦРУ прогнозирует "очень впечатляющее" контрнаступление ВСУ

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление Украины будет "очень впечатляющим" и может привести к успеху. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, передает The Guardian.

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"Я думаю, что это контрнаступление будет очень впечатляющим. Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, другими словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции", – сказал Петреус.

Он предположил, что Силы обороны будут работать слаженно и комплексно, выполняя разные задачи, включая разминирование, прорывы, противовоздушную оборону для защиты войск от вражеской авиации, применяя средства радиоэлектронной борьбы, налаживая логистику и работая при поддержке артиллерии и минометов.

В интервью WSJ президент Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

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