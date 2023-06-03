Ексглава ЦРУ прогнозує "дуже потужний" контрнаступ ЗСУ

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ України буде "дуже потужним" і може призвести до успіху. Про це він сказав в ефірі ВВС Radio 4, передає The Guardian.

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"Я думаю, що цей контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, іншими словами, вони будуть успішно проводити загальновійськові операції", – сказав Петреус.

Він припустив, що Сили оборони працюватимуть злагоджено та комплексно, виконуючи різні завдання, включно з розмінуванням, проривами, протиповітряною обороною для захисту військ від ворожої авіації, застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуючи логістику та працюючи за підтримки артилерії та мінометів.

В інтерв'ю WSJ президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася – чекати ще місяці не можна".

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