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Ексглава ЦРУ прогнозує "дуже потужний" контрнаступ ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 20:17
Ексглава ЦРУ прогнозує
Девід Петреус (скриншот із відео CNN)

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ України буде "дуже потужним" і може призвести до успіху. Про це він сказав в ефірі ВВС Radio 4, передає The Guardian.

"Я думаю, що цей контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, іншими словами, вони будуть успішно проводити загальновійськові операції", – сказав Петреус.

Він припустив, що Сили оборони працюватимуть злагоджено та комплексно, виконуючи різні завдання, включно з розмінуванням, проривами, протиповітряною обороною для захисту військ від ворожої авіації, застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби, налагоджуючи логістику та працюючи за підтримки артилерії та мінометів.

  • В інтерв'ю WSJ президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася – чекати ще місяці не можна".

Читайте також: У Резнікова вважають балістику останнім стратегічним засобом РФ. Наступу ЗСУ бути

Оксана Житнюк
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війнаконтрнаступдевід петреус
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