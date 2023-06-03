У Резнікова вважають балістику останнім стратегічним засобом РФ. Наступу ЗСУ бути

Плани України щодо контрнаступу залишаються в силі, незважаючи на "безпрецедентну" хвилю атак Росії дронами та ракетами, у тому числі балістичними. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у кулуарах азіатської безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, передає Reuters.

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"Їхня головна мета – зупинити наш контрнаступ і атакувати центри прийняття рішень", – сказав Гаврилов.

Він назвав масове застосування Росією балістичних ракет "останнім стратегічним засобом" окупантів та зазначив, що системи протиповітряної оборони України ефективні більш ніж на 90%.

"Для Росії "було величезним сюрпризом виявити, що ефективність [балістичних ракет] практично рівна нулю проти сучасних систем ППО, які ми отримали від наших партнерів", – сказав представник Міноборони.

Гаврилов також сказав, що ракетний обстріл не вплине на запланований контрнаступ Сил оборони, і Україна почне його "цього року".

В останні тижні Росія влаштовує регулярні масовані атаки ракетами та "шахедами", зокрема запускає їх по Києву та області. У Міноборони вважають, що росіяни "роблять все, щоб посіяти страх серед мирного населення", і українську столицю вони обрали як ціль не випадково.

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