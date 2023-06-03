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У Резникова считают баллистику последним стратегическим средством РФ. Наступлению ВСУ быть

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03.06.2023, 17:25
У Резникова считают баллистику последним стратегическим средством РФ. Наступлению ВСУ быть - Фото
Владимир Гаврилов (скриншот с видео)

Планы Украины по контрнаступлению остаются в силе, несмотря на "беспрецедентную" волну атак России дронами и ракетами, в том числе баллистическими. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в кулуарах азиатской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает Reuters.

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"Их главная цель – остановить наше контрнаступление и атаковать центры принятия решений", – сказал Гаврилов.

Он назвал массовое применение Россией баллистических ракет "последним стратегическим средством" оккупантов и отметил, что системы противовоздушной обороны Украины эффективны более чем на 90%.

"Для России "было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность [баллистических ракет] практически равна нулю против современных систем ПВО, которые мы получили от наших партнеров", – сказал представитель Минобороны.

Гаврилов также сказал, что ракетные обстрелы не повлияют на запланированное контрнаступление Сил обороны, и Украина начнет его "в этом году".

  • В последние недели Россия устраивает регулярные массированные атаки ракетами и "шахедами", в частности запускает их по Киеву и области. В Минобороны считают, что россияне "делают все, чтобы посеять страх среди мирного населения", и украинскую столицу они выбрали как цель не случайно.

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Оксана Житнюк
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