Генерал Міллі: ЗСУ дуже добре підготовлені до контрнаступу. Про прогнози говорити рано

Україна "дуже добре підготовлена" до контрнаступу, але про те, якими будуть його результати, говорити зарано. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN.

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"Вони беруть участь у війні, яка є екзистенційною загрозою самому виживанню України і має велике значення для решти світу – для Європи, дійсно для США, але також і для всього світу", – заявив Міллі.

Його запитали, чи можуть обстріли у Бєлгородській області та атаки безпілотників у Москві призвести до ескалації, на що Міллі відповів, що ризик ескалації існує завжди, і США "дуже й дуже уважно" за цим спостерігають.

В інтерв'ю WSJ президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "незважаючи на те, що ЗСУ отримали не все озброєння, на яке сподівалися – чекати ще місяці не можна".

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ України буде "дуже потужним" і може призвести до успіху.

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