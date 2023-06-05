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Генерал Міллі: ЗСУ дуже добре підготовлені до контрнаступу. Про прогнози говорити рано

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 16:51
Генерал Міллі: ЗСУ дуже добре підготовлені до контрнаступу. Про прогнози говорити рано - Фото
Марк Міллі (Фото - ЕРА)

Україна "дуже добре підготовлена" до контрнаступу, але про те, якими будуть його результати, говорити зарано. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN.

"Вони беруть участь у війні, яка є екзистенційною загрозою самому виживанню України і має велике значення для решти світу – для Європи, дійсно для США, але також і для всього світу", – заявив Міллі.

Його запитали, чи можуть обстріли у Бєлгородській області та атаки безпілотників у Москві призвести до ескалації, на що Міллі відповів, що ризик ескалації існує завжди, і США "дуже й дуже уважно" за цим спостерігають.

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Оксана Житнюк
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війнаМарк Мілліконтрнаступ
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