ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках – Міноборони

Сили оборони переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, що триває з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022-го. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", – зазначила Маляр.

Зокрема, за її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там Сили оборони рухаються "доволі широким фронтом", мають успіх і займають певні висоти. На цьому напрямку росіяни зараз в обороні і хочуть утримати позиції.

Також РФ обороняється на півдні, тривають бої місцевого значення.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", – додала Маляр.

В інтерв'ю WSJ президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "незважаючи на те, що ЗСУ отримали не все озброєння, на яке сподівалися – чекати ще місяці не можна".

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ України буде "дуже потужним" і може призвести до успіху.

Генерал США Міллі заявив, що ЗСУ "дуже гарно підготовлені" до контрнаступу, але про прогнози говорити зарано.

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