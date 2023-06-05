ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках – Міноборони
Сили оборони переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, що триває з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022-го. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", – зазначила Маляр.
Зокрема, за її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там Сили оборони рухаються "доволі широким фронтом", мають успіх і займають певні висоти. На цьому напрямку росіяни зараз в обороні і хочуть утримати позиції.
Також РФ обороняється на півдні, тривають бої місцевого значення.
"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", – додала Маляр.
- В інтерв'ю WSJ президент Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу, і "незважаючи на те, що ЗСУ отримали не все озброєння, на яке сподівалися – чекати ще місяці не можна".
- Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що контрнаступ України буде "дуже потужним" і може призвести до успіху.
- Генерал США Міллі заявив, що ЗСУ "дуже гарно підготовлені" до контрнаступу, але про прогнози говорити зарано.
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