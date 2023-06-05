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ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 17:11
ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Сили оборони переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це є частиною оборонної операції, що триває з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022-го. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", – зазначила Маляр.

Зокрема, за її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там Сили оборони рухаються "доволі широким фронтом", мають успіх і займають певні висоти. На цьому напрямку росіяни зараз в обороні і хочуть утримати позиції.

Також РФ обороняється на півдні, тривають бої місцевого значення.

"Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку", – додала Маляр.

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Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярконтрнаступбахмут
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