У Резнікова пояснили, навіщо РФ вкидає про "контрнаступ" і в чому небезпека для ЗСУ

Інформація про вже нібито розпочатий контрнаступ Сил оборони й передчасна "ейфорія" стосовно цього серед українців можуть нашкодити ЗСУ. Про це заявив позаштатний радник міністра оборони Олексій Копитько, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.

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Він зазначив, що останнім часом у російських медіа розпочалися "вкидання", що ЗСУ десь нібито наступають, "щось нібито тимчасово звільняють", а потім нібито зазнають "космічних втрат" і відступають.

"Мета очевидна – підірвати віру в успіх, створити знервованість", – зазначив Копитько.

Він наголосив, що найбільш проблемною точкою для Кремля стає Бахмут, і будь-які неуспіхи там будуть "інформаційно дуже травматичними". Наразі відбувається перекидання провини, "у чому поки має успіх Пригожин", вважає радник Олексія Резнікова.

Імітація "відбиття контрнаступу", за його словами, потрібна РФ ще й для "замилювання" теми Бахмута.

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Він закликав українців до офіційних повідомлень Генштабу ЗСУ не розганяти інформацію "про те, що наші щось звільнили", – навіть якщо це "визнав" ворог на своїх ресурсах.

Копитько пояснив, що російське командування неохоче повідомляє керівництву про неуспіхи, тому затримка повідомлень про втрату того чи іншого рубежу може бути кілька днів. За цей час російське командування намагається розв'язати проблему обмеженими ресурсами, але якщо буде розголос, РФ може підтягнути додаткові ресурси.

"Якщо починається хвиля ейфорії, це може привернути непотрібну увагу і привернути додаткові сили противнику. Після звільнення якогось н.п. у ньому треба закріпитися. Цей дорогоцінний час наші воїни можуть виграти за умови тиші. Активно радіючи, ви не допомагаєте українській армії, але можете допомогти російській", – зазначив Копитько.

Сьогодні заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.

У районі Бахмута ЗСУ зараз мають успіх: є просування на різних напрямках від 100 до 1700 метрів.

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