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Втрати Росії: Знищено 800 окупантів, 57 одиниць техніки та 36 артсистем за добу

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 08:13
Втрати Росії: Знищено 800 окупантів, 57 одиниць техніки та 36 артсистем за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 800 російських окупантів, знищили 57 одиниць техніки та 36 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові повідомляли, що Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 211 150 (+800),

— танків — 3860 (+12),

— бойових броньованих машин — 7543 (+20),

— артилерійських систем — 3603 (+36),

— РСЗВ — 590 (+6),

— засобів ППО — 351 (+2),

— літаків — 313,

— вертольотів — 299 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),

— крилатих ракет — 1171 (+35),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20),

— спеціальної техніки — 489 (+5).

Фото: Генштаб ЗСУ
Мілана Головань
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