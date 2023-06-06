Втрати Росії: Знищено 800 окупантів, 57 одиниць техніки та 36 артсистем за добу
06.06.2023, 08:13
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України ліквідували 800 російських окупантів, знищили 57 одиниць техніки та 36 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Вранці військові повідомляли, що Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52.
Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:
— особового складу — 211 150 (+800),
— танків — 3860 (+12),
— бойових броньованих машин — 7543 (+20),
— артилерійських систем — 3603 (+36),
— РСЗВ — 590 (+6),
— засобів ППО — 351 (+2),
— літаків — 313,
— вертольотів — 299 (+1),
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),
— крилатих ракет — 1171 (+35),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20),
— спеціальної техніки — 489 (+5).
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей у НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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