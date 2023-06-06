Втрати Росії: Знищено 800 окупантів, 57 одиниць техніки та 36 артсистем за добу

Збройні Сили України ліквідували 800 російських окупантів, знищили 57 одиниць техніки та 36 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові повідомляли, що Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 211 150 (+800),

— танків — 3860 (+12),

— бойових броньованих машин — 7543 (+20),

— артилерійських систем — 3603 (+36),

— РСЗВ — 590 (+6),

— засобів ППО — 351 (+2),

— літаків — 313,

— вертольотів — 299 (+1),

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),

— крилатих ракет — 1171 (+35),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20),

— спеціальної техніки — 489 (+5).

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