Потери России: Уничтожено 800 оккупантов, 57 единиц техники и 36 артсистем за сутки
06.06.2023, 08:13
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 800 российских оккупантов, уничтожили 57 единиц техники и 36 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные сообщали, что Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52.
Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 211 150 (+800),
— танков — 3860 (+12),
— боевых бронированных машин — 7543 (+20),
— артиллерийских систем — 3603 (+36),
— РСЗО — 590 (+6),
— средств ПВО — 351 (+2),
— самолетов — 313,
— вертолетов — 299 (+1),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3212 (+23),
— крылатых ракет — 1171 (+35),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6332 (+20),
— специальной техники — 489 (+5).
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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