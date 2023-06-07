Генштаб: За добу понад 30 боєзіткнень, Росія наступає на трьох напрямках – карта

На Лиманському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки. Успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив 13 атак в районі міста Мар'їнка. Сили оборони відбили усі атаки.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборону.



За минулу добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу ворога, чотири удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.



Також був знищений штурмовик Су-25 та чотири розвідувальні безпілотники окупантів.



Ракетні війська та артилеристи вразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.