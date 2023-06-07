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Генштаб: За добу понад 30 боєзіткнень, Росія наступає на трьох напрямках – карта

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07.06.2023, 07:33
Генштаб: За добу понад 30 боєзіткнень, Росія наступає на трьох напрямках – карта - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на спробі повної окупації Донецької та Луганської областей, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у новому зведенні.
Впродовж минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. 
На Лиманському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. 

Карта: deepstate
На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки. Успіху не мав.

Карта: deepstate
На Мар’їнському напрямку ворог здійснив 13 атак в районі міста Мар'їнка. Сили оборони відбили усі атаки.
Карта: deepstate

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборону.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу ворога, чотири удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Також був знищений штурмовик Су-25 та чотири розвідувальні безпілотники окупантів.

Ракетні війська та артилеристи вразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.
  • 6 червня 2023 року Генштаб повідомив, що окупантам доводиться залучати студентів-медиків до роботи у прифронтових військових медустановах.

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Артем Джеріпа
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