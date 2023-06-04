Ситуация на востоке усложняется, но есть продвижение Сил обороны – генерал

Ситуация на восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение сил обороны Украины. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, пишет Military Media Center (медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины при Минобороны).

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По его словам, россияне начали переходить к наступательным действиям севернее Бахмута – у Белогоровки и Спорного (район Северска), Макеевки (район Кременной-Сватово), Куземовки и Новоселовского (трасса Сватово – Купянск), Масютовки (район Купянская).



Россияне пытаются прорвать оборону и развить наступление. Визит Сырского призван сорвать эти планы.

"Работа непосредственно в районах боевых действий преследует цель оперативного решения проблемных вопросов на месте. В ходе живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видение скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта", – заявил Сырский.

По его словам, такое планирование уже продемонстрировало свою успешность: одно из подразделений 92-й бригады отразило атаку на Сватовском направлении и на "плечах" врага продвинулось вперед на 400 метров, а 80-я бригада освободила значительный участок территории в районе Ивановского леса возле Бахмута.

3 июня Генштаб зафиксировал 23 боевых столкновения на фронте, почти половина из них пришлась на Марьинку.

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