Генштаб: Россия пытается наступать в Марьинке и в окрестностях Бахмута – карта

Силы обороны Украины в течение субботы, 3 июня, имели 23 боевых столкновения с врагом, почти половина из них пришлась на Марьинку. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Российские оккупанты в течение суток вели наступательные действия в районе Марьинки, которая находится на западных окраинах Донецка, но все 11 вражеских атак удалось отбить.

Также украинским военным пришлось отбивать наступательные действия врага возле Новоселовского (село, расположенное на трассе Р-07 примерно на полпути между Сватово и Купянском), Белогоровки и Спорного (район между Лисичанском и Северским).

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского (село на дороге между Бахмутом и Константиновкой) и Белой Горы (10 км юго-западнее Бахмута), успеха не имел.

На Авдеевском направлении россияне не наступали, но нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. Также из самолетов обстреляли украинские позиции на Шахтерском направлении в районах города Угледара и соседней Пречистовки.

Всего за сутки враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

По меньшей мере, дважды россияне использовали "Искандеры". Одна из ракет нанесла удар по пригороду Днепра, в результате чего получили ранения более 20 гражданских лиц.

Ночью 4 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки на время публикации утренней сводки Генштаба еще не была известна.

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